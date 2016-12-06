Минск, 6 декабря, 2016, 13:20 — ИА Регнум.



President.gov.by Александр Лукашенко

Для успешной реализации поставленных перед Иркутской областью задач предлагается активнее использовать белорусские товары и технологии. Об этом было заявлено сегодня, 6 декабря во время переговоров Александра Лукашенко с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«В 2015 году нам удалось достичь максимальных за последнюю пятилетку показателей товарооборота, которые составили $115 млн. Однако в нынешнем году произошло значительное снижение. Чтобы исправить ситуацию, необходимо найти резервы для наращивания объемов взаимной торговли», — сказал Лукашенко.

Он предложил нарастить поставки в Иркутскую область белорусской техники развивать производственную кооперацию «в том числе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса», а также создавать совместные предприятия с учётом опыта работы с другими регионами России. Руководитель республики предложил Иркутской области услуги белорусских строителей, отметив: «У вас очень амбициозные задачи: вы планируете строить жилья до 1,5 млн кв. м в год. Опыт в Белоруссии есть. В свое время мы были показательным строительным комплексом. Мы это не растеряли».

«Наши аграрии выводят высокопродуктивные сорта картофеля и зерновых. Знаю, вы нуждаетесь в этом», — обратил внимание Лукашенко.

Делегация Иркутской области в ходе нынешнего визита посетила минские предприятия МАЗ и МТЗ, а также агрокомбинат «Ждановичи» в Минском районе. В ходе встречи в резиденции президента Белоруссии была обсуждена и более широкая проблематика, чем сотрудничество между республикой и регионом.

Лукашенко констатировал: падение товарооборота в ЕАЭС негативно сказывается на имидже данного интеграционного объединения. По его мнению, следует наращивать взаимное сотрудничество и у Белоруссии есть свои преимущества. «Скажите — мы будем делать все, что нужно для вашей области. Мы конкурентоспособны и, самое главное, конкурентны с любыми вашими предприятиями в России по ценам. У нас компании управляемые. Они, конечно, в убыток не работают и видят свою прибыль, но есть другие показатели в отличие от частника, который, к сожалению, видит только прибыль — все остальное его мало интересует», — рассказал он делегации Иркутской области.

«Давайте двигаться в направлении, которое было задано хотя бы в 2015 году, чтобы товарооборот возрастал не только между нашей республикой и Иркутской областью, но и между Белоруссией и Россией, — сказал он. — Мы сами себя подвергаем критике, а теперь и за границей начали говорить, что это за Евразийский экономический союз, если падает товарооборот. Мы и сами понимаем, что это ненормально, но теперь нас критиковать начинают другие и ставят под сомнение наши интеграционные объединения».

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-сентябрь товарооборот Белоруссии с Россией упал на 3,9%, с Казахстаном — на 35,6%, с Арменией — на 14,7%, а с Киргизией — вырос на 4,1%. Товарооборот Белоруссии с Россией, как сообщил 17 ноября Лукашенко российским журналистам, падает в денежном выражении, но прирастает в физических объёмах.

По итогам 2015 года товарооборот Белоруссии с партнёрами по ЕАЭС составил $28,2045 млрд (-26,7%) с отрицательным сальдо для белорусской стороны (-$6,2105 млрд). В частности, товарооборот с Россией за 2015 год рухнул на 26,3% до $27,5333 млрд: белорусский экспорт сократился почти на треть — до $10,3891 млрд (-31,6%), импорт — до $17,1442 млрд (-22,7%).