Москва, 6 декабря, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, в отличие от политиков-популистов, занимается многими проблемами страны не в период выборов, а постоянно, ежедневно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 6 декабря, сообщает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты попросили Пескова ответить на вопрос, являются ли его встречи с рабочими частью предвыборной кампании.

«Вы знаете, господин Путин именно и отличается от других политиков тем, что он занимается на фактически ежедневной основе тем, чем многие другие политики-популисты занимаются только в предвыборное время», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин накануне, 5 декабря, прибыл на Южный Урал. В городе Миассе он посетил Государственный ракетный центр им. академика В.П.Макеева, в Челябинске побывал на заводе «Этерно» (совместное предприятие ЧТПЗ и Роснано).