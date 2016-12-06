Вашингтон, 6 декабря, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Американские исследователи, изучающие поверхность Марса, пришли к выводу, что на протяжении своей истории планета не раз испытывала глобальное потепление. Об этом сообщает International Business Times.

GooKingSword Марс

Ранее ученые предполагали, что теплый климат на Марсе существовал некоторое время после бомбардировки его поверхности кометами. Ледяные тела, попадающие на планету из космоса, плавились, выделяя в атмосферу водяной пар и углекислый газ. Это, в свою очередь, вызывало парниковый эффект, приводивший к потеплению.

Однако исследование ученых из Университета штата Пенсильвания опровергло такую гипотезу. Они изучили обнаруженные на планете русла высохших рек и отметили там следы эрозии, что говорит о существовании водных потоков на протяжении миллионов лет.

Компьютерная модель показала, что на Марсе мог действовать механизм, подобный земному углеродному циклу. Серия землетрясений приводила к насыщению атмосферы углекислым газом и водородом, что давало мощный парниковый эффект и заметное потепление. В таких условиях водоемы могли существовать довольно долго. При этом, по мнению ученых, таких потеплений на планете могло быть несколько.