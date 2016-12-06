Москва, 6 декабря, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам предложение Минфина РФ о снижении темпов роста зарплат медиков. По его словам, пока никаких решений не принималось, а все ориентиры в социальной сфере по-прежнему содержатся в майских указах главы государства.

Курнаков Андрей. Ответственные за жизнь. Групповой портрет орловских врачей. 1980

Песков отметил, что предложение «одного из ведомств» не формализовано. «В любом случае, такие предложения подлежат межведомственному согласованию», — сказал представитель Кремля.

Точки зрения на инициативу социального блока и курирующего вице-премьера пока неизвестны. «То есть какая-либо позиция правительства, кабинета министров в данном случае не выработана, и она никак не озвучивалась», — сказал Песков.

Говоря о позиции Кремля, Песков еще раз напомнил о «майских указах» Владимира Путина, и ориентиры в них четко обозначены.