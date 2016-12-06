Кремль прокомментировал предложения о снижении темпов роста зарплат медиков
Москва, 6 декабря, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам предложение Минфина РФ о снижении темпов роста зарплат медиков. По его словам, пока никаких решений не принималось, а все ориентиры в социальной сфере по-прежнему содержатся в майских указах главы государства.
Песков отметил, что предложение «одного из ведомств» не формализовано. «В любом случае, такие предложения подлежат межведомственному согласованию», — сказал представитель Кремля.
Точки зрения на инициативу социального блока и курирующего вице-премьера пока неизвестны. «То есть какая-либо позиция правительства, кабинета министров в данном случае не выработана, и она никак не озвучивалась», — сказал Песков.
Говоря о позиции Кремля, Песков еще раз напомнил о «майских указах» Владимира Путина, и ориентиры в них четко обозначены.