Вашингтон, 6 декабря, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Резервации коренных американцев занимают всего 2% (до 56 млн акров или около 226 624,16 квадратных километра) от всей площади США. Однако на этой небольшой территории наряду с огромными запасами угля может находиться пятая часть всех нефтегазовых запасов страны. Поэтому сейчас группа советников избранного президента США Дональда Трампа хочет освободить эти ресурсы от так называемой удушающей федеральной бюрократии, то есть отдать эти земли в частную собственность. Об этом пишет британское агентство Reutes со ссылкой на двух представителей объединения.

Riboabogados.com.ar Добыча нефти

Потенциально индейцы могут получать огромные богатства, используя в полной мере углеводородные ресурсы своих земель. В 2009 году, по данным Совета племен по энергетическим ресурсам, энергресурсы на территориях индейцев оценивались в $1,5 трлн. Годом ранее американское Бюро по делам коренного населения засвидетельствовало, что на территориях резерваций находится около 20% неиспользованных запасов нефти и газа США.

Издание отмечает, что это политические взрывоопасная идея, которая может положить конец более чем полувековой политике, направленной на сохранение индейских резерваций в США как суверенных территорий. В законе оговаривается, что представители коренного населения могут использовать земли. В то же время индейцы как бы не имеют этого права. Дело в том, что они могут бурить скважины и получать от этого прибыль, но лишь в рамках правил, которые более обременительны, нежели те правила, которые распространяются на частную собственность. Так, несколько племен в Монтане, Южной Юте и Колорадо вступили в сделки по добыче и бурению. Так как доходы от этого необходимы для здравоохранения, образования и инфраструктурных проектов в резервациях. Однако затяжной процесс получения разрешений на аренду, ипотеку и прочего способствует росту бедности в резервациях, отмечает Reuters.

Последние десять лет нефтегазовая отрасль США процветала, поэтому индейцы боролись за то, чтобы на этом заработать. В итоге в 2015 году Управление правительственной отчетностью США установило, что неэффективная работа Бюро по делам индейцев препятствовала развитию энергетики и привела к потере доходов представителей коренного населения.

Представитель трех дочерних предприятий племен в Форт-Бертольд, которые производят около 160 тыс. баррелей нефти в сутки, Марс Фокс заявил: «Для того, чтобы (индейцам — прим. ред) перейти от аренды к производству, требуется в три раза больше времени, чем частникам».

Фокс отметил, что если под приватизацией понимает то, что права на земли племен будут выделяться частным лицам, то это вызывает тревогу. Однако если под приватизацией понимается отмена федерального бремени, то это может быть вполне обоснованно.

Марквай Муллин (Markwayne Mullin), республиканский сенатор от штата Оклахома и представитель племени Чероки, который является сопредседателем коалиции Трампа по делам коренного населения США, заявил, что власти должны взять земли индейцев для общественного использования. Политик отметил, что пока это можно сделать без нежелательных последствий, индейцы будут поддерживать это решение. В то же время в команде Трампа пока никак не прокомментировали эту информацию.

Вообще, этот план по приватизации индейских земель, отмечает издание, согласуется с целью Трампа по увеличению производства энергии. Из-за этого среди представителей коренного населения могут возникнуть споры о правильном балансе между развитием и сохранением территорий индейцев. Многие коренные американцы считают, что дерегулирование бурения нарушает их самоопределение и культуру.

Так, представитель племен Навахо и Дакота Том Золотой Зуб заявил: «Наши духовные лидеры выступают против приватизации наших земель, что означает коммодитизацию (процесс перехода продукта из марочной категории в категорию рядовых продуктов — прим.ред.) природы, воды и воздуха, которые мы считаем священными. Приватизация — изначальная цель колонизации. Только коренные народы имеют здесь суверенитет».

Правовые основы для индейских резерваций были закреплены в 1778—1871 годах, когда закончилась война между коренными индейцами и европейскими поселенцами. Индейцы сами решают, как их земли и ресурсы распределяются между членами семей и племен.

Американское бюро по делам индейцев намерено сохранить земли от приватизации территорий не индейцами. В то же время лидеры коалиции Трампа не объяснили подробно, каким образом власти предлагают выделять собственность на земельный участок или права пользования недрами, чтобы территории при этом оставались под контролем индейцев. Одна из главных идей по этому поводу заключается в том, чтобы ограничить продажи для не индейцев.

«Это необходимо сделать с целью защиты суверенитета», — заявил Росс Пловец (Ross Swimmer), сопредседатель консультативного коалиции Трампа и бывший глава племени Чероки, раньше он занимался делами индейцев в администрации Рейгана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США откажутся от утверждения маршрута нефтепровода Dakota Access Pipeline в Северной Дакоте, который в последнее время вызвал многочисленные протесты индейцев и «зеленых», и рассмотрят альтернативные варианты строительства трубопровода. Как отмечает Reuters, Трамп поддержал завершение этого проекта на территории индейских резерваций, несмотря на то, что СМИ сообщали о том, что избранный президент владеет долей одной из компаний, задействованной в реализации нефтепровода.