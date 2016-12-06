Брянск, 6 декабря, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Школы и детские сады Дубровского района Брянской области не платят за электричество с мая 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго», по данным на начало декабря 2016 года, образовательные учреждения задолжали примерно 1,3 млн рублей.

dima_goroziya Электрическая лампочка

Большую часть — более 1 млн рублей — должны школы. Детские сады задолжали примерно 270 тысяч рублей.

«Проблема задолженности школ и детских садов в Дубровском районе является наиболее острой — в бюджете муниципального образования не хватает средств даже на обязательные платежи. Соответственно, условия договоров по оплате электрической энергии не выполняются, долги увеличиваются», — говорится в сообщении компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы с долгами за свет есть и у школ областного центра. Так, перед началом учебного года поставщик заявил, что задолженность школ и детских садов Брянска за свет составляет почти 47 млн рублей. Глава города Александр Хлиманков тогда признал проблему, однако заявил, что долги остались от предыдущих сотрудников администрации города. Сейчас же Брянск добросовестно погашает долги и оплачивает текущее потребление.