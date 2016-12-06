Чебоксары, 6 декабря, 2016, 13:07 — ИА Регнум. На территориях Алатырского и Порецкого района, которые входят в карантинную зону из-за очередной вспышки африканской чумы свиней (АЧС), введён запрет на охоту, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

(сс) Peggy_Marco Свинья

Очаг выявлен в охранной зоне заповедника в Алатырском районе, где пали пять кабанов. В Чувашии это уже шестой случай обнаружения заболевания. В первой угрожаемой зоне распространения заболевания оказались посёлок Березовая Поляна, село Сурский Майдан в Алатырском районе и населённые пункты Любимовка, Сыреси в Порецком районе. Доступ людей в лес ограничен, установлен контроль за перемещением животных. Во вторую угрожаемую зону вошли Алатырский, Батыревский, Ибресинский, Комсомольский, Порецкий, Шемуршинский, Шумерлинский районы, а также города Алатырь и Шумерля. На этих территориях установлен карантин.

Кроме того, на территориях Алатырского и Порецкого районов, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, запрещена охота на кабана на все половозрастные группы. «Запрет введён в целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира в связи с угрозой распространения инфекции африканской чумы свиней», — говорится, в частности, в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в Чувашии на территории охранной зоны федерального государственного природного заповедника «Присурский» обнаружены трупы пяти кабанов — трех сеголеток и двух полуторагодовалых диких кабанов. Радиус установленного эпизоотического очага составил 30 метров. Он расположен в 700 метрах от посёлка Березовая Поляна и в 300 метрах от озера Керекери.

Напомним, ранее в заповеднике «Присурский» уже устанавливался карантин в связи с гибелью кабанов в результате АЧС. Напомним, при ликвидации очагов АЧС в Чувашии было уничтожено свыше 2930 свиней в хозяйствах граждан, расположенных в первых угрожаемых зонах: 2615 голов — в Порецком районе, 314 голов — в Алатырском районе. В августе и сентябре на борьбу с африканской чумой свиней из резервного фонда правительства Чувашии было потрачено 19,93 млн рублей. Средства предназначались гражданам в качестве возмещения ущерба за отчуждение свиней и изъятие продуктов животноводства.