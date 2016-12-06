Санкт-Петербург, 6 декабря, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Подросток, которому стало плохо на уроке физкультуры в одной из санкт-петербургских школ, скончался в больнице. Диагноз петербуржца не назван. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ Следственного комитета России о Санкт-Петербурге.

Presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Девятиклассник скончался 9 декабря. По факту смерти школьника проводится доследственная проверка.

«Из материалов проверки следует, что днем 5 декабря 2016 года школьник, находясь на уроке физкультуры в спортзале одной из школ, расположенной в Невском районе Санкт-Петербурга, почувствовал себя плохо и был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе.

Все обстоятельства случившегося уточняются. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьник во время урока почувствовал себя плохо и впал в кому — ещё до приезда скорой помощи. Школьные медработники предпринимали попытки помочь ребёнку, но он не пришёл в сознание.

Прошло порядка двух часов прежде чем впавший в кому человек был госпитализирован. Стоит отметить, что мальчик не был абсолютно здоровым.

Напомним, в СМИ неоднократно появлялась информация об инцидентах на уроках физкультуры, когда учащиеся теряли сознание или умирали. Вот несколько случаев только за январь.

Так, 12 января девятилетний мальчик скончался во время футбольной тренировки в физкультурно-оздоровительном комплексе в Ливнах Орловской области: ребёнок потерял сознание и так и не пришёл в себя.

Читайте подробнее: В Орловской области девятилетний футболист умер на тренировке15 января в Челябинске в одном из лицеев умер ученик десятого класса. Смерть 17-летнего парня наступила во время тренировки школьной баскетбольной команды, игроком которой он являлся.

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26 января в одной из школ подмосковного Подольска на уроке физкультуры во время пробежки 14-летний ученик 8 класса потерял сознание и вскоре скончался.

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27 января в Чувашии выясняют обстоятельства происшествия в Ядринском районе республики. 13-летняя школьница, участвовавшая в лыжной районной гонке, после прохождения дистанции попала в реанимацию.

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