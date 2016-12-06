Ленинградская область, 6 декабря, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Сотрудники аварийных бригад ПАО «Ленэнерго», ликвидируя последствия штормового ветра в Ленобласти, вернули электроэнергию в дома 11,2 тысяч потребителей, восстановив все поврежденные линии 6−10 кВ. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба предприятия.

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«В настоящее время энергетики ликвидируют технологические нарушения в сетях 0,4 кВ в Подпорожском, Гатчинском и Волосовском районах. Отключения затронули небольшие населенные пункты», — отметили в пресс-службе энергокомпании.

Предприятие продолжает работать в режиме повышенной готовности из-за шторма в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, на оперативном дежурстве находятся около 100 мобильных ремонтных бригад.

По данным синоптиков, начиная днем 6 декабря на высоте 25 м в Северной столице ожидается усиление северного и северо-западного ветра до 12−14 м/с.

Как сообщалось, утром 5 декабря в органы МЧС по региону поступило сообщение об отключении электроэнергии в пяти муниципальных районах Ленобласти: в Выборгском, Гатчинском, Волховском, Лодейнопольском и Тихвинском.

Аварийно-восстановительные работы велись силами 287 сотрудников «Ленэнерго» на 98 единицах техники.