Красногорск, 6 декабря, 2016, 13:12 — ИА Регнум. В преддверии Нового года власти Московской области озвучили планы по проведению праздничных мероприятий и организации елочных базаров на территории региона. Всего жителям Подмосковья будет предложено около 900 мест для новогодних гуляний и более 450 точек продаж елок и новогодних сувениров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора.

PublicDomainPictures Елочный базар

По словам главы ведомства Татьяны Витушевой, в Подмосковье запланировано обустройство 350 елочных базаров и 120 новогодних ярмарок, а для новогодних гуляний планируется выделить около 900 территорий в муниципалитетах региона.

» В рамках операции «Новый Год» служба будет внимательно следить за состоянием всех элементов новогодних украшений, территорий и объектов, чтобы праздничное настроение не испортили потухшие гирлянды, испорченные украшения и неочищенные от снега места гуляний, — заявила Витушева.

Она также сообщила, что регион планируется специально украсить к новогодним праздникам — всего к установке запланировано около 20 тысяч новогодних украшений.

«Согласно полученным из муниципалитетов сведениям, к новому году на улицах города появятся более 1300 новогодних елей, почти 2 тысячи украшений в виде малых архитектурных форм, 8,5 тысяч световых украшений зданий и празднично оформленных витрин, а также более 8 тысяч светодиодных украшений и декоративных световых фигур», — заключила глава Госадмтехнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году новогоднюю елку жители области также могли приобрести на елочных базарах, которые традиционно открываются в 20-ых числах декабря. В прошлом году в регионе работали более 400 площадок по продаже новогодних елок.