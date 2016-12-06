Рыбинск, Ярославская область, 6 декабря, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Сразу два учебных заведения Рыбинска оказались уличены в манипуляциях со стипендиями студентов-сирот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

814 рублей в месяц назначено по Социальному кодексу Ярославской области сиротам. Между тем, как выявили в надзорном органе, в Рыбинском промышленно-экономическом колледже с июля 2016 года решили наказать студентов-сирот за неуспеваемость. Отстающих набралось сразу 26 человек. Им выплата стипендии была приостановлена.

В Рыбинском-транспортно-технологическом колледже тоже обнаружены манипуляции со стипендией детей, оставшихся без попечения родителей. Несмотря на «сиротский» размер стипендии, даже его выплачивали в неполном объеме.