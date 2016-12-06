Пермь, 6 декабря, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Глава Перми Дмитрий Самойлов заявил, что отказывается зажигать огни на главной елке города. «Я считаю неправильным устраивать из ритуала зажжения огней на городской елке пиар-шоу мэра. Будет справедливо предоставить это право учащемуся одной из наших школ, который показал наилучшие результаты в учебе, выиграл важные олимпиады, продемонстрировал лидерство нашего города в образовании, как в России, так и за рубежом», — подчеркнул Дмитрий Самойлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Теперь перед чиновниками стоит задача — найти лучшего школьника. Руководству департамента образования предстоит до 15 декабря определить кандидатуру ученика, которому будет предоставлено право зажечь огни на главной городской елке на эспланаде.

По словам главы Перми, он с удовольствием примет участие в празднике в качестве простого зрителя.

Напомним, сборка главной ели будет выполнена к 15 декабря, в этот день на главном символе предстоящего праздника загорятся огни.