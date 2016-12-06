Москва, 6 декабря, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Предложение по снижению темпов роста зарплат для врачей подлежит межведомственному согласованию. Об этом 6 декабря журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мефодий Захаревич. Консилиум. 1950-е

«Во-первых, это предложение не формализовано. Это предложение одного из ведомств. Вы знаете, что в любом случае такие предложения подлежат межведомственному согласованию. Есть социальный блок, есть точка зрения и курирующего вице-премьера и так далее, мы пока не знаем этих точек зрения. То есть какая-либо позиция правительства, кабинета министров в данном случае не выработана, и она никак не озвучивалась», — сказал Песков.

При этом он напомнил о существовании майских указов президента РФ: «Каких-либо решений об адаптации вот этих вот ориентиров не принималось, и, напротив, президент акцентировал актуальность тех задач, которые стоят в соответствии с майскими указами».

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на проект бюджета, рекомендованный комитетом Госдумы по бюджету и налогам, сообщили, что в Минфине предложили в два раза сократить темпы роста зарплат представителей сферы здравоохранения в регионах с 10,6% до 5,4%.