Брянск, 6 декабря, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Брянской области за неделю зарегистрировано почти 5,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, в областном центре заболеваемость ниже — здесь зарегистрировано три тысячи случаев, что ниже эпидемического порога примерно на 35,7%.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

«В сравнении с предыдущей неделей темпы роста заболеваемости составили по области — 7, 3%, по г. Брянску — 8,2%», — говорится в сообщении управления.

Среди заболевших почти 78% — дети. При этом случаев гриппа пока не зарегистрировано.

ИА REGNUM напоминает, что зимой 2016 года в Брянской области был объявлен карантин по гриппу. Тогда уровень заболеваемости был выше эпидемиологического порога на несколько десятков процентов. Причем, в регионе фиксировались случаи заболевания свиным гриппом. Всего было примерно 350 таких случаев. Десять человек умерли.