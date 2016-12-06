Вашингтон, 6 декабря, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В преддверии Рождества и Нового года журнал Forbes составил список самых богатейших видеоблогеров планеты. Так, первое место в рейтинге занял шведский геймер Феликс Чельберг (псевдоним PewDiePie), заработавший за год примерно $15 млн.

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27-летний блогер обеспечил рост своих доходов благодаря размещенным роликам на портале YouTube, а также выпуску собственной книги.

Вторую строчку рейтинга занял прославившийся своими розыгрышами видеоблогер Роман Этвуд (Atwood), заработок которого за год составил $8 млн. Замыкает тройку лидеров комик-рэпер Лилли Сингх ($7,5 млн).

Отметим, что всего в рейтинг Forbes попали 12 самых успешных видеоблогеров. В общей сложности за минувшие 12 месяцев они заработали более $70 млн.