Москва, 6 декабря, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В России по состоянию на 1 ноября 2016 года доля заемщиков, имеющих самые небольшие кредиты размером менее 30 тыс. рублей (или так называемые кредиты на «чайники»), за год сократилась на 6,74% и составила 26,20% ( на 01.11.2015 г. — 32,94%). Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Квентин Метсис. Ростовщики. 1510

В свою очередь доля граждан РФ с самыми «крупными» кредитами (свыше 1,5 млн рублей) выросла на 1,6% до 5,4%. Увеличение доли «крупных» кредитов в общем портфеле кредитов в первую очередь связано с ростом ипотечного кредитования, поддержку которому оказывает государство.

На первое место по количеству заемщиков вышел сегмент кредитов от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Его доля в структуре заемщиков составила 34,4% ( на 01.11.2015 г. — 32,73%). Самый же высокий рост продемонстрировал сегмент заемщиков с задолженностью от 500 тыс. до 1 млн рублей — на 1,9% до 13,7%.

В большинстве регионов России количество заемщиков сокращается за счет самых «бедных» и самых «недисциплинированных» (с не оптимальной кредитной историей) граждан. Среди регионов — лидеров по общему сокращению количества заемщиков — Орловская область (-15,0%), Курская область (-13,7%), Республика Карачаево-Черкесия (-13,5%), Кабардино-Балкарская Республика (-12,9%), Ивановская область (-12,6%).

Рейтинг составлен по данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 1 ноября 2016 года.