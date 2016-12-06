Москва, 6 декабря, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Для тех, кто хочет удостовериться в соблюдении прав человека в Крыму, нет никаких препятствий в посещении полуострова. Об этом 6 декабря в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Что касается Крыма, то спецпредставитель Турбьёрна Ягланда в Крыму уже был. Для тех, кто искренне хочет посмотреть, как обстоят дела с правами человека в Крыму, нет никаких препятствий в том, чтобы приехать и встретиться с любым человеком», — сказал Лавров.

По его словам, те, кто «заинтересован именно в правозащитной стороне вопроса», не имеет никаких проблем с посещением Крыма: «Те же, кто ссылается на права человека с целью политизации проблемы и подыгрывания тем лицам на Украине, которые хотят привести в действие реваншистские угрозы, с такими людьми будет трудно разговаривать».

Напомним, 18 сентября 2014 года РФ в числе первых подписала Конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями. 24 сентября 2015 года РФ подписала Конвенцию Совета Европы против торговли человеческими органами, 22 января 2016 года — Европейскую конвенцию об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами, 3 июля 2016 года — Конвенцию СЕ о едином подходе к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий.