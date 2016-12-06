Москва, 6 декабря, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Российский актёр Антон Наркевич скончался в Москве в возрасте 49 лет, передаёт телеканал «Культура».

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Смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности. На прошлой неделе он похоронил свою мать, сообщает VistaNews.

Напомним, телезрителям актёр знаком по художественному фильму «Усатый нянь» — это был его кинодебют. Снимался в первых сериях «Ералаша» («Дай списать», серия «о любителе живого уголка»).