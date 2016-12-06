Эр-Рияд, 6 декабря, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Суд Саудовской Аравии проговорил 15 человек к смертной казни за шпионаж, сообщает 6 декабря Reuters со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

Рене Магритт. Шпион. 1928

15 человек были приговорены к смерти за шпионаж в пользу Ирана.

Напомним, в 2013 году было задержано 32 человека, включая 30 граждан Саудовской Аравии, одного уроженца Ирана и жителя Афганистана.

Все задержанные подозреваются в шпионаже в пользу Ирана, они предстали перед судом в феврале этого года. Пока неизвестно, какое решение принял суд в отношении остальных 17 подозреваемых.