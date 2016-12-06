Петропавловск-Камчатский, 6 декабря, 2016, 12:32 — ИА Регнум.



Алексей Маслов Вулканы Камчатки. Вулкан Ильинский

Жить, как на вулкане… Для жителей Камчатки это не фигура речи, но, как ни странно, вполне спокойное место. «Мы воспринимаем это как обыденное явление, поскольку мы живем на вулканах. Они наши соседи, наши домашние вулканы, они постоянно активны, но не причиняют нам вреда», — заверила ИА REGNUM сотрудник «Природного парка «Вулканы Камчатки» Мария Марико.

В России находится десять объектов, внесённых в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, и только четыре из них, включая «Вулканы Камчатки», признаны природными феноменами исключительной красоты и эстетической важности.

Природный парк «Вулканы Камчатки» 6 декабря отмечает свое 20-летие. Он был образован в этот день в 1996 году и включает в себя шесть особо охраняемых природных территорий, расположенных в Камчатском крае. Это Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский федеральный заказник и четыре кластера природного парка «Вулканы Камчатки»: Налычевский, Южно-Камчатский, Быстринский и Ключевской.

«Весь мир признал ценность и уникальность этих природных комплексов, — отмечает директор КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» Андрей Бородин, — включив их в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, понимая, что подобную красоту необходимо сохранить для будущих поколений, людей всего мира».

Для сотрудников парка среди грозных соседей нет любимчиков и пасынков: все вулканы любимые, и трудно отдать кому-то предпочтение, поясняет Мария Марико.

«Есть домашние вулканы — Авачинский, Карякский. Они любимы не только нашими сотрудниками, но и нашими гостями, потому что они находятся буквально в 7−10 км от города Елизово и от Петропавловска-Камчатского, добраться до них легко. Они популярны круглый год, и летом, и зимой туда едут туристы. А какие-то вулканы — в отдалении: Ключевская сопка, Авачинский вулкан, который не так давно извергался. Несмотря на то, что извержение уже прошло, туристы туда едут, потому что это очень красиво. Лавовые потоки застыли, образовав причудливые разнообразные формы. Здесь каждый найдет для себя что-то удивительное. Например, Мутновский вулкан — он постоянно дышит, это такая мини Долина гейзеров».

В честь юбилея два камчатских заповедника — Кроноцкий и «Природный парк «Вулканы Камчатки» — объявили конкурс снежных фигур. Жителям Камчатки и других регионов России с 6 декабря 2016 по 3 марта 2017 года предложено создавать вулканы из снега. Оцениваться будут фотографии работ снежных вулканов, сообщают в пресс-службе заповедников.

Для справки: 6 декабря 1996 года на сессии комитета ЮНЕСКО по Всемирному наследию в список объектов Всемирного природного наследия под единой номинацией «Вулканы Камчатки» были включены Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский заказник, природные парки «Налычево», «Южно-Камчатский» и «Быстринский». Созданный в 1999 году природный парк «Ключевской» в 2001-м также стал частью объекта. В 2010 году четыре природных парка перешли под управление КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки».