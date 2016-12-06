Москва, 6 декабря, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Россия является частью правовой системы Совета Европы и участницей Конвенции по правам человека. Об этом 6 декабря в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Конвенции пишут люди и выполняют люди. Решение о том, кто нарушает Конвенции, принимает ЕСПЧ. Мы — часть правовой системы Совета Европы, участники Конвенции по правам человека. Мы тесно сотрудничаем с Европейским судом и выполняем все постановления суда о правах человека без политизации. Мы с пониманием относимся к ошибкам, но когда происходит политизация суда, мы хотим быть от неё защищены», — сказал Лавров.

По его словам, в ходе состоявшихся переговоров генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд «упомянул тему Украины»: «Мы активно поддерживаем деятельность консультативной миссии Совета Европы на Украине, и надеемся, что все нарушения прав человека на Украине будут предметом внимания этой миссии».

Напомним, 18 сентября 2014 года РФ в числе первых подписала Конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями. 24 сентября 2015 года РФ подписала Конвенцию Совета Европы против торговли человеческими органами, 22 января 2016 года — Европейскую конвенцию об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами, 3 июля 2016 года — Конвенцию СЕ о едином подходе к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий.