Архангельск, 6 декабря, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Николай Цуканов обсудит вопросы взаимодействия на рабочей встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Константин Коровин. Архангельский порт на Двине. 1894

Он также побывает на стройплощадках домов, которые возводятся в рамках адресной программы переселения граждан из аварийного жилфонда.

Кроме того, полномочный представитель Президента в СЗФО посетит строящийся перинатальный центр и проведёт совещание, посвящённое вопросам обеспечения населения Архангельской области медицинской помощью.