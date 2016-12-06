Санкт-Петербург, 6 декабря, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко совершил ошибку, когда отказался бороться за передачу Цирка Чинизелли (Большого государственного Цирка на Фонтанке) в ведение города. Таким мнением 6 декабря поделился с журналистами депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Тем временем в цирке уже представлен новый и.о. директора.

Mkrf.ru Цирк на Фонтанке

«Я считаю, что губернатор <…> принял ошибочное решение. Между интересами Мединского и интересами граждан он выбрал интересы Мединского. Это очень печально», — сказал Резник.

Напомним, Цирк Чинизелли планируется слить с федеральной компанией Росгосцирк. Накануне Георгий Полтавченко, говоря о судьбе Цирка на Фонтанке, подчеркнул, что цирк — госучреждение, которое находится в ведении Министерства культуры, и напомнил, что за счет федерального бюджета был выполнен огромный объем работ по ремонту и реставрации знаменитого Цирка Чинизелли.

«Государство как собственник имеет право на оптимизацию отрасли. Федеральный центр вправе принимать решение, как эффективнее управлять своим имуществом», — сказал градоначальник на заседании Общественной палаты города. По его словам, поднимать вопрос о передаче цирка городу можно только в том случае, если цирк «захотят закрыть или приватизировать».

Между тем ранее Полтавченко заявлял, что город готов принять цирк, если Министерство культуры не будет возражать. На основании письма профсоюза цирка депутаты Заксобрания Петербурга с подобной просьбой обращались к вице-премьеру Ольге Голодец.

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Максим Резник настаивает, что министр культуры Владимир Мединский не должен более занимать этот пост. «Человек — специалист по пиару. Как можно приезжать в Петербург на Культурный форум и, как справедливо заметил депутат (Сергей) Боярский, трусливо увольнять директора цирка, и делать это таким показательным образом, прекрасно зная, что петербургский парламент имеет другую позицию, прекрасно зная, что у губернатора на тот момент была позиция неоднозначная», — сказал Резник.

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Однако теперь, по его мнению, «даже те, кто активно включился в процесс защиты цирка», например, депутат Госдумы, единоросс Сергей Боярский, «заняли более выжидательную позицию». В частности, Боярский отказался прийти на пресс-конференцию 6 декабря, посвящённую судьбе цирка. Уволенный Минкультуры бывший директор цирка Михаил Смородкин также сначала обещал прийти на встречу с журналистами, а затем перестал отвечать на звонки. По некоторым данным, ему предложили новую должность в структурах министерства.

Тем временем артистам Цирка на Фонтанке сегодня уже представили исполняющего обязанности директора Сергея Белякова. По словам главы профсоюза цирка Виктора Коняхина, которые приводит Life78, заместитель генерального директора Росгосцирка по гастрольной деятельности, прибывший в Петербург уже в новой должности, пообещал прислушиваться к мнению коллег.

По информации Росгосцирка, в среду Сергея Белякова в Москве официально представят на посту врио Цирка на Фонтанке. Одновременно будет объявлено о присоединении Цирка на Фонтанке к этой госкомпании.