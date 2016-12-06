Оренбург, 6 декабря, 2016, 12:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области на начало ноября этого года сумма просроченной задолженности населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги составила 1,5 млрд рублей (ежемесячное начисление платежей в среднем по области — 2,2 млрд. руб.), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Urosario.edu.co Долг

В качестве основных причин образования задолженности населения озвучены низкая платежеспособность отдельных граждан, уклонение собственников жилья от предоставления сведений о количестве фактически проживающих лиц и отсутствие запрета на ограничение востребованных коммунальных услуг при наличии долга. В областном Минстрое также указали на низкую финансовую дисциплину части потребителей, для которых платежи за полученные услуги не являются первоочередными.

Свою лепту в накопление задолженности вносит и ряд недобросовестных управляющих компаний и ТСЖ, которые собирают платежи с населения, но не осуществляют своевременно расчет с ресурсоснабжающими организациями. Зачастую средства «оседают» на счетах УК и ТСЖ и не доходят до организаций поставляющих коммунальные услуги, тем самым увеличивая задолженность населения за оказанные услуги.

В настоящее время долги недобросовестных УК и ТСЖ составляют 93,8 млн руб. Принимаемые меры по работе с должниками позволили сократить общую сумму задолженности на 32% по сравнению с соответствующим показателем 2015 года.

По данным Минстроя Оренбуржья, региональный жилой фонд насчитывает 351,6 тыс. домов. В области организованы и работают 232 ТСЖ и 37 ЖК, ЖСК и иных кооперативов. В жилищно-коммунальной сфере услуги предоставляют 566 предприятий и организаций, в том числе 440 — частной формы собственности (77,7%).