Ярославль, 6 декабря, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Ярославле меняется руководство областного телеканала «Первый Ярославский» и ГАУ «Верхняя Волга», в состав которого входит телеканал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к региональному правительству.

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По сведениям источника, директор ГАУ «Верхняя Волга» Александр Катков написал заявление об увольнении по собственному желанию. То же самое сделала руководитель телеканала и его главный редактор Екатерина Капустян.

Вероятный уход руководителей подконтрольных региональной власти медиа связан со сменой куратора этого направления — замгубернатора Юрия Бойко. Сам Александр Катков отказался как-либо комментировать эту информацию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне состоялась смена руководства и «Городского телеканала», подконтрольного мэрии Ярославля. Там были сменены директор и главный редактор.