Москва, 6 декабря, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В российской столице ожидается резкое похолодание и гололедица на дорогах — к вечеру 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

kentdufault Гололедица на дороге

Ухудшение погоды связано со смещением активного циклона. Температура упадёт сразу на десять градусов.

«Из-за резкого снижения температуры воздуха ожидается гололедица, приводящая к травматизму, затору на дорогах и увеличению количества ДТП», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве за минувшие сутки выпало около 20% декабрьской нормы осадков в виде снега. В аэропортах российской столицы из-за непогоды отменено 43 рейса, 30 рейсов задержаны.