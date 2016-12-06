Берлин, 6 декабря, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бегунья Юлия Степанова получила награду и денежную премию в 10 тыс. евро от немецкого фонда «Помощь жертвам допинга», пишет Deutschlandfunk.

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Руководство фонда наградило Степанову медалью Хайди Кригер за то, что она «выступила на стороне правды и готова сделать это еще раз». Президент фонда Инес Гайпель заявила, что Степанова отказалась «быть частью действующей государственной допинговой системы» — и за это ее «уважают» во всем мире.

«Она рисковала своей жизнью. Благодаря упорству и мужеству она собрала документы и доказала существование в России государственной допинговой системы», — считает Гайпель. Издание отметило, что Степанова не получит награду в Берлине лично по соображениям безопасности.

Напомним, в 2013 году бегунья Юлия Степанова была дисквалифицирована на два года за применение допинга. Спустя год вместе с мужем она снялась в документальном фильме немецкого телеканала ARD, «разоблачавшем» легкоатлетов из РФ в применении допинга.

Степановы эмигрировали в Канаду, по некоторым данным, они сейчас живут в США. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Степанову к играм 2016 года в Бразилии из-за дисквалификации.