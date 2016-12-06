Москва, 6 декабря, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Представители США отозвали своё предложение, переданное российской делегации в Риме 2 декабря. Об этом 6 декабря в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

«Второго декабря в Риме госсекретарь США Джон Керри просит меня поддержать конкретный документ. Мы говорим, что он идёт в русле наших подходов. 3 декабря публично заявляем об этом. В итоге США согласовывают 7 декабря. Мы ещё раз подтверждаем, что это правильная идея. Вдруг вчера вечером мы получаем сообщение, что они не смогут встречаться, потому что они передумали, что у них новый документ, который всё возвращает на круги своя и выглядит как попытка купить время, чтобы боевики отдышались», — сказал Лавров.

Он напомнил, что накануне на заседании Совбеза ООН Россия, Китай и Венесуэла проголосовали против проекта резолюции, предусматривающей 10-дневную паузу в Алеппо, «но американская представительница сказала, что не знает, о каких договорённостях идёт речь»: «У меня впечатление, что представители США при ООН дезавуировали госсекретаря США. С другой стороны, у нас есть понимание, что серьёзного разговора с США не получается. Так было с договорённостями с США от 9 сентября, когда американцы нашли предлог из них выйти. То, что было предложено США на бумаге и поддержано нами, теперь не подходит. Видимо, есть немало людей, которые хотят подорвать авторитет Джона Керри».

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что эксперты из РФ и США намерены разработать план вывода всех боевиков из Алеппо, тогда как планирующаяся к обсуждению резолюция Совбеза ООН по Алеппо подрывает этот план действий.

«Как мы объявили 3 декабря, сейчас по предложению США в Женеве начинается работа экспертов РФ и США по Алеппо. Цель — полный вывод боевиков из восточной части Алеппо, в пользу чего выступает РФ. В ходе консультаций будут согласовываться конкретные маршруты и сроки выхода всех боевиков, и как только сроки и маршруты будут согласованы, вступит в силу режим прекращения огня для эвакуации. Если взаимодействие даст результаты, то тем самым проблема Восточного Алеппо решится эффективно, обеспечив освобождение от боевиков, обеспечив безопасность граждан, поставки гуманитарной помощи и нормализацию жизни», — сказал Лавров.