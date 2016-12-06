Чебоксары, 6 декабря, 2016, 12:11 — ИА Регнум. На прошедшей сессии Госсовета Чувашии между депутатами распределили оставшиеся зарплатные места — должности заместителей председателей четырёх комитетов. При этом единороссовская тактика выдачи постов скатилась в силовые политические методы: неуклюжее «продавливание» нужных решений происходило не только вопреки решениям оппозиционным партий, но и самих кандидатов, взявших самоотвод. Что удивило даже видавшего многое зампрокурора Чувашии. Впрочем, и в рядах оппозиции проявились персонажи, открыто идущие на сделки за спиной руководства партии. Само обсуждение так или иначе сводилось к критике главного оппозиционера Чувашии, лидера фракции справороссов Игоря Молякова, который с каждой «порцией» только набирал политический вес. Но в итоге остался без зарплаты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Президиум Госсовета

Как поделили зарплатные места

Напомним, представителям всех фракций в парламенте обязаны предоставить право осуществлять деятельность на профессиональной основе. Все места в президиуме и должности глав комитетов в Госсовете Чувашии заняли единороссы. Нераспределёнными оставались оплачиваемые места заместителей председателей четырёх комитетов — из них три места должны были отдать оппозиции: КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

В итоге должности зампредседателей получили: единоросс, экс-глава Минсельхоза Чувашии 57-летний Александр Федотов (Комитет по бюджету, финансам и налогам), глава фракции ЛДПР 29-летний Сергей Белобаев (Комитет по госстроительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике), 56-летний справоросс Сергей Семенов (Комитет по экономической политике, АПК и экологии) и 38-летний член фракции КПРФ Григорий Данилов (Комитет по социальной политике и национальным вопросам).

Как разделили коммунистов

Члена фракции КПРФ Александра Андреева, состоящего в двух комитетах, оставили без должности и зарплаты. «Партия выдвинула меня. Почему-то руководители Государственного совета и комитетов игнорируют мнение нашей партии», — оставалось констатировать парламентарию. Но выяснилось, что «мнение партии» не указ даже для соратников: свою кандидатуру выдвинул бывший единоросс Григорий Данилов, который входил в другой комитет, и был там единственным кандидатом.

Напомним, ещё при смене партийной ориентации некоторые сравнивали свежеиспечённого сторонника КПРФ Григория Данилова с посланником властей. На этих выборах он курировал пиар-компанию коммунистов. Среди его «громких дел» и пиар-достижений — анонимно затеянный анекдотический иск против лидера чувашских справороссов Анатолия Аксакова. Оппоненты тогда заявляли, что лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов обманулся, по сути развалив партию (из которой начали выходить известные политики), поверив и поставив на бывшего единоросса.

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Между тем, делая ставку на Данилова, «Единая Россия» оставила за бортом своего соратника, парламентария-тяжеловеса 60-летнего Петра Краснова, который возглавлял комитет в прошлом созыве.

Как разделяли справороссов

Битву за зарплатную должность развернул главный оппозиционер Чувашии Игорь Моляков, мастерски провоцируя оппонентов на сомнительные и порой противоречивые признания, накаляя атмосферу в зале и доводя чуть ли не до истеричности отдельных выступающих. Он замкнул на себе всё публичное внимание, отметая валивший град критики и претензий, набирая, благодаря единороссам, политический вес в глазах избирателей. Наблюдатели полагают, что оппозиционера это только подстегнёт, и он может стать ещё опаснее, ещё «зубастее».

Несуразности и нестыковки начались практически сразу. При обсуждении кандидатур на должность заместителя главы Комитета по бюджету Игорю Молякову пришлось опровергать заявление единороссов о том, что он якобы выдвигал себя на этот пост. Внятных объяснений от руководства Госсовета не последовало. Должность зампредседателя Комитета по госстроительству, на который действительно претендовал буйный оппозиционер, отдали либерал-демократу Сергею Белобаеву. На вопрос о том, «чем он отличился», — потерял терпение и сорвался спикер чувашского парламента Валерий Филимонов, потребовав не задавать «такие вопросы в отношении депутата». Что, впрочем, не мешало спикеру уже через несколько минут опровергать самого себя, заявляя, что «в данном случае тот случай, когда в соответствии с регламентом мы можем обсуждать лиц, которые являются кандидатами».

Ещё более абсурдным стало обсуждение по должности замглавы комитета по экономической политике. Было заявлено, что на это место «предложена кандидатура» справоросса Сергея Семенова — при этом заочно: из-за болезни он не присутствовал ни на профильном комитете 2 декабря, ни на сессии 5 декабря. Глава комитета Сергей Павлов заявил, что Семенов якобы «по предварительным данным согласен на работу на постоянной основе». Что красноречиво опровергало зачитанное письменное заявление самого Семенова о том, что он берёт самоотвод в пользу своего коллеги Игоря Молякова. Доводы о том, что Моляков не состоит в комитете по экономполитике, разбивались заявлением о соответствующем переводе.

Ситуация становилась всё более тупиковой. Тогда спикер Валерий Филимонов достал из своей папки бумажки, спикировав к трибуне и приготовившись нанести спикерский удар. Он сообщил, что «за 2 месяца набрал несколько писем», полученных от омбудсмена РФ, при этом начав почему-то с письма от 18 марта 2016 года. Суть обращений сводилась к тому, что уполномоченный по правам человека РФ «в связи с увеличившимся количеством обращений» от депутата Молякова просит спикера обратить внимание коллеги «на необходимость корректного соблюдения требований названного федерального закона» и на «превышение депутатских полномочий». Валерий Филимонов пожаловался, что за день Моляков умудряется написать «три письма в общей сложности около 200 страниц».

«И таких писем очень много. И со всех инстанций такие письма поступают и обращения», — заявил спикер, при этом не назвав более ни одного органа и инстанции. Он отметил, что парламентарию удаётся избежать судебных исков, потому что «просто не хотят с вами связываться». «Вы, например, на меня вы пишите с 1997 года. Но никто с вами не судится», — перешёл на личное Валерий Филимонов.

«Спасибо, уважаемый председатель Государственного Совета, что вы высоко оценили мою деятельность, потому что если бы ко мне не приходили люди с бумагами, я бы не направлял эти запросы. Если депутат неизвестен, к нему не ходят. А ко мне ходят десятки людей. Я не выдавливаю человека, сказав, что в этом месяце уже написал 10 запросов. Если пришло ко мне 50 человек, то 50 будет запросов. Если пришло 100 — а в месяц ко мне приходят гораздо больше людей — я направляю 100. Мой избиратель, который обращается ко мне, не думает о превышении депутатских полномочий. И я буду писать запросов столько, сколько меня просят избиратели, и у них — председателей — разрешения спрашивать не буду», — парировал Игорь Моляков.

Досталось за активную работу и Сергею Семенову, который направляет депутатские запросы в полицию — в результате идут проверки в Новочебоксарске в Школе искусств, в газете «Грани». А ведь везде там руководители организаций «являются моими помощниками», отчитывал парламентария единоросс Сергей Михеев.

Разнимать стороны пришлось заместителю прокурора Чувашии Александру Григорьеву. «Если с регламентом что-то не совпадает — пожалуйста, приведите в соответствие. Уважайте свои регламенты и федеральный закон», — сказал представитель надзорного ведомства. И предупредил, что «в конце концов должны будете принять решение», а иначе — «только заволокитите».

Валерий Филимонов заметил, что у Сергея Семенова «всегда остаётся законное право выйти из состава и отказаться»: «В данном случае никакой закон не нарушили. Это наш порядок работы». Депутаты проголосовали за его кандидатуру при 34 голосах «за», шести «против» и одном воздержавшемся. По иронии судьбы, Сергей Семенов, который в прошлом созыве получил славу как безработный и многодетный отец (троих повзрослевших детей), которого не раз просили трудоустроить, наконец получил работу.

«Вот сейчас, наверное, уместны и поздравления. Спасибо, Сергей Павлович», — обратился к отсутствовавшему депутату спикер. Зал захохотал. «Онлайн-трансляция же, вполне возможно, что он за нами следит», — оправдывался Валерий Филимонов.