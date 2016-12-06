Оренбург, 6 декабря, 2016, 12:06 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидается сильная метель. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и 7 декабря.

Виктор Васнецов. Вьюжит. Метель. Старая Москва. 1904

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Татьяна Самойлова, пока все трассы открыты для движения. Однако ветер усиливается. На западе и в центре региона отмечены сильные порывы ветра. Циклон продвигается на восток.

«Настоятельно рекомендуется не выезжать наавтотранспорте за пределы населенного пункта», — сказала Самойлова.

В настоящее время на автодорогах области развёрнуто три подвижных пункта обогрева. На трассе Оренбург-Орск, 207км (поворот на Медногорск); на 51 км трассы Оренбург-Уфа (развилка на Казань) и на 255 км трассы Оренбург-Самара (поворот на Плешаново) разместились большие спецмашины с обогревом.

«В случае необходимости будут приняты дополнительные меры. Количество подвижных пунктов обогрева увеличится», — заверили в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве также объяснили отказ от мобильных пунктов обогрева в эти дни. Мощными порывами ветра, которые прогнозируют метеорологи, палатки может сдуть.

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» ожидается сильная метель видимостью 500 ми менее, средняя скорость 15 м/с, порывы могут усилится до 26 м/с.

Узнать о метеорологической и дорожной обстановках на трассах Оренбуржья можно на портале http://infodor.pro/, где размещено видео в режиме онлайн.