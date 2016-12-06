Липецк, 6 декабря, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В Липецкой области по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда к 1 сентября 2017 года новые квартиры получат 1023 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

denizaley0 Аварийный дом

В программу входят дома, признанные ветхими и аварийными до 1 января 2012 года. К осени 2017 года планируется ликвидировать 18 тыс. квадратных метров аварийного фонда. Для завершения переселения предусмотрено 592 млн рублей.

Всего с 2008 года, когда в регионе начали переселять жильцов из ветхих домов, ликвидировано 530 аварийных зданий. Благоустроенные новые квартиры получили более девяти тысяч человек. «Масштабы переселения людей в комфортное жилье превысили лучшие советские времена», — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Реализация программы осуществляется при взаимодействии с государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ. Объем освоенных по программе средств составляет 4,8 млрд. рублей. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Липецкой области осуществляется исключительно в новое жилье, отвечающее современным строительным нормам и правилам. Дома для переселенцев строятся практически во всех городах и районах.