Пекин, 6 декабря, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В сети появились новые шпионские фото китайского кроссовера CS55 SUV от автоконцерна Changan. Презентация автомобиля состоится в апреле на Пекинском автосалоне. Официальные продажи нового CS55 SUV в Китае начнутся не ранее июня 2016 г.

Info.xcar.com.cn Changan CS55 SUV

О новом Changan CS55 SUV известно крайне мало. Подробные характеристики кроссовера будут опубликованы во время его презентации весной 2017 г., пишет «Тайпин цичэ».

Китайским автолюбителям удалось узнать, что автомобиль будет продаваться с 1,5-литровым турбированным двигателем, мощность которого составляет 156 л.с.

Автомобиль будет поставляться с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач и 5-ступенчатым «автоматом». В зависимости от комплектации Changan CS55 SUV будет либо переднеприводным, либо полноприводным кроссовером.

Стоимость новинки составит около 85 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, британская компания McLaren, выпускающая дорогие спорткары, начала дорожные испытания новой модели, призванной прийти на смену суперкару 650S. Мировая премьера новинки намечена на март 2017 г.