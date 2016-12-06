Красногорск, 6 декабря, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Московской области определены пилотные муниципалитеты, в которых жителям предложат проводить двухконтейнерное разделение твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Alexas_Fotos Мусорный бак

По словам министра, в области проводится разработка и обсуждение территориальной схемы обращения с отходами, которая разрабатывалась с акцентом на глубокую переработку ТКО, что позволит к 2025 году снизить захоронение с 95% до 50%.

«Помимо строительства 11 современных комплексов по сортировке, переработке, размещению и обезвреживанию отходов, в Московской области будет внедряться раздельный сбор твердых коммунальных отходов через двухконтейнерную систему сбора. Начнется он с 13 больших подмосковных городов — в Волоколамске, Красногорске, Солнечногорске, Химках, Дубне, Мытищах, Ивантеевке, Ногинске, Балашихе, Шатуре, Домодедове, Озерах и Подольске», — пояснил Коган.

Как отмечает глава министерства, Московскую область ждут глобальные изменения не только в рамках сортировки мусора. В регионе также планируется уменьшить количество полигонов, на которых ежегодно захораниваются тонны мусора. Так, вместо 39 свалок, которые существовали в Подмосковье в 2013 году, в 2019 году в области появится 11 комплексов по утилизации отходов с мусоросортировкой для извлечения полезных фракций и вторичной переработки.

«Также в Московской области будут построены 4 завода по термическому обезвреживанию (ЗТО) твердых коммунальных отходов. Это будут предприятия, оснащенные по последнему слову техники и соответствующие всем мировым существующим экологическим и техническим требованиям», — заключил министр, подчеркнув, что в ближайшие годы закрытию подлежат 12 областных полигонов.

Напомним, территориальная схема обращения с отходами, которая будет рассчитана минимум на 10 лет, будет регламентировать работы, проводимые с отходами на территории Московской области. Схема должна быть принята к 1 января 2017 года во всех регионах РФ в рамках реализации Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». На данный момент схема области проходит обсуждение на общественных и экспертных площадках региона. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории области на сегодняшний день расположены 20 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Тем временем Москва и область ежегодно образуют более 10 млн тонн отходов.