Москва, 6 декабря, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В находящейся во власти снежного циклона Москве за минувшие сутки (5 декабря) зафиксировано почти 900 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). Об этом, как передает RT, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Gibdd.ru Автомобильна авария

«За прошедшие сутки произошло 874 ДТП с материальным ущербом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате транспортных происшествий погибли 2 человека, еще 18 получили различные травмы.

По предварительным данным, причинами большинства ДТП стало несоблюдение скоростного режима, дистанции и опасное маневрирование в условиях снегопада и гололеда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в российской столице из-за сильного ветра и снегопада было объявлено штормовое предупреждение. 6 декабря в аэропортах Москвы из-за непогоды было отменено 43 рейса, 30 рейсов задержаны.

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