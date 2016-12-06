Ярославль, 6 декабря, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В Ярославле подвели итоги пассажирских перевозок в поездах дальнего сообщения и пригородных электричках в январе-ноябре 2016 года — спад составил 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Северной железной дороги.

ИА REGNUM Электричка

По оперативной информации в январе — ноябре 2016 года по Северной железной дороге перевезено более 17,5 млн пассажиров в поездах дальнего следования и в пригородном сообщении. В поездах дальнего следования перевезено около 10 млн пассажиров (+ 0,7%), в пригородных поездах перевезено около 7,6 млн пассажиров (— 6,8%).

В Управлении дороги нисходящую динамику объяснили, в первую очередь, сезонными факторами.

«Общее снижение динамики пассажирских перевозок за 11 месяцев 2016 года связано, в основном, с сезонностью спроса на железнодорожные перевозки. Закончился период летних отпусков, поэтому динамика перевозок в дальнем следовании снижается. В связи с окончанием дачного сезона перевозки в пригородном сообщении показывают также отрицательную динамику. Нельзя не отметить, что и погодные условия в ноябре повлияли на транспортную подвижность населения в пригородном сообщении. На дороге проходит подготовка к праздничным предновогодним перевозкам, которые предположительно должны привлечь дополнительных пассажиров в поезда», — прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM снижение перевозок пассажиров на СЖД.