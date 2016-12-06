Новая Усмань, Воронежская область, 6 декабря, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Три человека погибли, пять получили ранения в автоаварии в Воронежской области утром 6 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД.

blickpixel Пострадавший в аварии автомобиль

Авария произошла около 08:20 в Новоусманском районе области, на 25 км автодороги Воронеж — Тамбов. По предварительным данным, водитель внедорожника Ford F250, двигаясь в сторону Воронежа, не соблюдая боковой интервал, допустил касательное столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2110. От удара иномарку отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где она столкнулась с Ford Mondeo и ВАЗ-2114.

В результате аварии на месте погибли трое пассажиров автомобиля ВАЗ-2114 — жители Липецкой области. Водители ВАЗ-2114 и Ford Mondeo получили ранения, также повреждения получили трое пассажиров иномарки. Водитель внедорожника Ford F250 среди пострадавших не упоминается.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.

Одной из причин трагедии могли стать и сложные погодные условия — в Воронеже вечером 5 декабря и всю ночь 6 декабря шел снег, на дорогах региона отмечался гололед.

Отметим, за 5 декабря в регионе зарегистрировано 156 ДТП. Один человек погиб, семь получили ранения.