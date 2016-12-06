Санкт-Петербург, 6 декабря, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Девятиклассник впал в состояние комы на уроке физкультуры в школе № 34 для учащихся с ограниченными возможностями. В школе проводится проверка, сообщают «Невские новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина Скорой помощи

Резкое ухудшение самочувствия мальчика, у которого и раньше были проблемы со здоровьем, произошло во время урока, когда он выполнял упражнения. Его пытались привести в чувства школьные медработники.

Когда это не удалось, сотрудники учебного учреждения вызвали скорую помощь, но не сразу — прошло около двух часов. Источник в полиции сообщил, что плохо ребёнку стало в 14:00, а госпитализация произошла уже в 16:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 14-летний подросток умер в спортивном комплексе во время тренировки по каратэ. Несовершеннолетнему спортсмену был нанесен удар в область солнечного сплетения.