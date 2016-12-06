Оренбург, 6 декабря, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области приостановлены выплаты премий спортсменам за высокие достижения на всероссийских и международных соревнованиях. Документ о приостановлении указа губернатора завизирован главой региона Юрием Бергом 24 ноября, а 30 ноября опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Theseus.ice-nut.ru Спортивные состязания

Стоит отметить, что указ действовал с 2011 года в целях государственной поддержки спорта и стимулирования творческой активности спортсменов Оренбургской области, выступающих на официальных чемпионатах и первенствах России, Европы, Мира, а также в Олимпийских и Параолимпийских играх. Размер премий варьировался от 5 тысяч до 1 млн рублей.

Самая большая премия полагалась за первое место в Олимпийских или Параолимпийских играх. Победа в Чемпионате мира оценивалась в 300 тыс. рублей, Чемпионате Европы — 200 тыс., в Чемпионате мира — 100 тыс. рублей. За результаты в видах спорта, не включенных в программу Олимпийских и Параолимпийских игр, награда в стоимостном выражении составляла от 5 до 80 тыс. рублей.

С 1 января 2017 года, в связи с приостановкой указа губернатора «О премиях Губернатора Оренбургской области за достижение высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных соревнованиях», выплаты наград прекратятся.

О причинах приостановки выплаты губернаторских премий спортсменам не говорится. В свете того, что правительство неоднократно подчеркивало сложность условий при формировании бюджета Оренбургской области, логично предположить, что причина заключается в экономии средств.

Добавим, что расходование средств осуществлялось за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области по разделу «Физическая культура и спорт» подразделу «Спорт высших достижений». В 2016 году по этому подразделу значится сумма расходов в 576 541,5 тыс. рублей, в проекте бюджета на 2017 год запланировано 394 956,7 тыс. рублей, на 2018 и 2019 годы — по 388 325,6 тыс. рублей ежегодно.

Отметим, в Оренбуржье есть немало спортсменов, известных всей стране. Буквально 29 ноября боксёр Габил Мамедов стал чемпионом России. Воспитанник специализированной детско-юношеской спортивной школы бокса олимпийского резерва имени Г. И. Васильева победил в финальном поединке в весовой категории до 60 килограммов. Оренбуржцу противостоял представитель Пермского края Константин Богомазов.

В 2015 году в официальных стартах мирового, европейского и всероссийского уровней оренбургскими спортсменами завоевано 206 медалей, из них 69 золотых, 47 серебряных и 90 бронзовых. Премии губернатора Оренбургской области за 2015 год получили 109 спортсменов и 61 тренер. Стипендии губернатора Оренбургской области назначены 25 спортсменам и 18 тренерам. По итогам 2015 года общая сумма поддержки ведущих спортсменов составила почти 10 млн рублей.

Среди спортивных достижений отмечено участие Марии Каменевой на Первых Европейских играх в Баку (Азербайджан), где в соревнованиях по плаванию она завоевала 6 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Свой успех она закрепила на первенстве мира и чемпионате России по плаванию, завоевав 12 медалей. Чемпионами мира стали Андрей Гладеньков в прыжках на двойном минитрампе и Павел Полтавцев в параолимпийском чемпионате мира по плаванию. Михаил Чекмарев — бронзовый призер чемпионата мира по следж-хоккею, Виктория Гуркович — чемпионка России по боксу, Анастасия Куплинова и Жосселина Майга — серебряные призеры первенства мира по баскетболу, Ксения Задворнова — бронзовый призер командных соревнований первенства мира и победительница первенства Европы по дзюдо, Дарья Чернорай— победительница первенства Европы по настольному теннису, Екатерина Приходкова — победительница Европейского Олимпийского юношеского фестиваля по легкой атлетике, Ситора Бойматова — бронзовый призер первенства Европы по дзюдо и Кристина Дикман — бронзовый призер первенства Европы по боксу.

Оренбуржье гордится теннисистами Кириллом Скачковым, Алексеем Смирновым и Денисом Ивониным, дзюдоистами Анастасией Коваленко и Шота Ваниевым, пловцами Виталиной Симоновой и Вячеславом Красновым, боксерами Габилом Мамедовым и Индирой Шудабаевой, тяжелоатлетом Павлом Сухановым, батутистом Александром Наумовым.

Особую гордость вызывают результаты оренбургских параолимпийцев и сурдлимпийцев: Юлии Молчановой, Ильи Невмарина, Дияса Избасарова, Александры Неделько, Анастасии Сельциной и Никиты Яковлева.

В альтернативных параолимпийских играх, которые прошли в России в 2016 году, приняли участие представители Оренбургской области. В копилке наших спортсменов три первых места и три вторых места. Пловец Павел Полтавцев завоевал золото. Александра Неделько завоевала три медали — одно золото и два серебра, а Дияс Исбасаров — одно золото и одно серебро.