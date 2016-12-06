Сыктывкар, 6 декабря, 2016, 11:34 — ИА Регнум. При пожаре в частном доме, случившемся на улице Станционной в Сыктывкаре, погибли четыре человека, включая двухлетнего ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает 6 декабря СК по Республике Коми.

skeeze Пожар

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 4:30. Огонь охватил деревянный одноэтажный дом площадью 70 кв. м, сообщает МЧС региона. По предварительной информации, находившиеся в доме люди скончались от отравления угарным газом.

Для определения точной причины смерти, а также причин возгорания, назначены соответствующие экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».