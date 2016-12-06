Москва, 6 декабря, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий продление еще на год — до 1 января 2018 года — действующих гибких тарифов в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, обращении с твердыми коммунальными отходами, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

suju Мыло. Кран

Продление особенностей позволит устанавливать тарифы в указанных сферах с календарной разбивкой, продолжительность которой определяется органом регулирования, отмечают авторы.

Кроме того, продление на год установленных правительством особенностей применения законодательства России в этих сферах обусловлено необходимостью сохранения созданных условий по обеспечению плавного перехода к действующей на территории страны системе тарифного регулирования, в том числе к долгосрочному тарифному регулированию, а также доведения тарифов для потребителей до экономически обоснованного уровня, указали авторы.