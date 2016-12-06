Екатеринбург, 6 декабря, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В Свердловской области депутаты законодательного собрания Свердловской области большинством голосов приняли постановление о жилищной комиссии регионального парламента. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Члены комиссии будут утверждаться председателем Законодательного собрания. В ходе рассмотрения положения была внесена поправка, согласно которой члены комиссии должны утверждаться на заседании Заксобрания. Но вскоре выяснилось, что поправка была внесена с нарушениями и потому даже не рассматривалась.

Также большинством голосов было принято положение о порядке и условиях предоставления депутатам Законодательного Собрания Свердловской области за счет средств областного бюджета субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения. Оба документа, представлял председатель комитета Заксобрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин. Он сообщил, что согласно положению депутаты приравниваются к государственным служащим и будут находиться в общей очереди на получение субсидий. Он уточнил, что субсидии получили три депутата прошлого созыва Заксобрания, тогда как за это же время социальными льготами воспользовались 10 госслужащих. На данный момент, по словам главы комитета, ни одного заявления нет. Он подчеркнул, что субсидирование обходится дешевле, чем предоставление служебного жилья.

«Предоставление служебного жилья по средней стоимости в 36 тысяч рублей в месяц обходится бюджету на сумму 1,8 миллионов рублей, так вот сумма субсидии меньше этой суммы. Субсидии будут предоставляться только при наличии средств в смете законодательного собрания», — сообщил Владимир Никитин.

Он подчеркнул, что субсидии выдаются только на часть погашения стоимости жилья, остальную сумму депутат изыскивает сам.

Отметим, что также были увеличены нормативы расчёта субсидируемой жилой площади. Для депутата она возросла с 18 до 30 квадратных метров, а для членов его семьи с 9 до 15. Для одиноких депутатов субсидируемая площадь увеличилась с 33 до 50 квадратных метров.

«На 2017 год в смете не предусмотрено увеличение субсидий», — заявила спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.

А вот проект закона Свердловской области «О мерах социальной поддержки детей войны» принят не был. Законопроект не прошёл первое чтение, а затем и вовсе был отклонён от рассмотрения большинством голосов

Также был принят проект постановления об исполнении закона «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции». По словам докладчика, закон предполагает выплаты ежегодных пособий вдовам и детям умершего ликвидатора, в 2016 году размер пособия составил 3038 рублей. В текущем году поступило 760 заявлений от вдов и детей ликвидаторов аварии, все они исполнены в полном объёме.