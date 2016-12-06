Биробиджан, 6 декабря, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Погибшие в российском госпитале в Алеппо медсестры служили в Военном госпитале в Биробиджане, их похоронят на родине, сообщает «Вести.ФМ».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Два медработника погибли накануне при обстреле госпиталя боевиками. У обеих женщин остались дети. Ранее они уже ездили с гуманитарной миссией в Сирию и провели там три месяца.

Медсестры уехали в Алеппо 30 ноября вместе с группой врачей. Панихида и похороны пройдут в Биробиджане после того, как туда доставят тела погибших.

Ранее гибель двух женщин военных медиков подтвердило Минобороны РФ. Как передавало ИА REGNUM, в результате атаки боевиков сирийской оппозиции по развернутому в Алеппо российскому мобильному военному госпиталю погибли две российские женщины-медики, тяжёлые ранения получил врач-педиатр, также при обстреле пострадали мирные жители.