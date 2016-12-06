Иркутск, 6 декабря, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В отношении мэра Балаганского района Иркутской области возбуждено уголовное дело за растрату. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 декабря, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Ru.torange.biz Уголовное дело

В ведомстве уточнили, что мужчина ранее являлся директором ПУ № 62 в Балаганске. По версии следствия, в 2012 году при заключении договора энергоснабжения от имени Балаганского аграрно-технологического техникума он включил в перечень зданий учреждения свой дом. С января 2012 по май 2016 года из бюджетных средств Иркутской области оплатили электроэнергию, потребленную личным домом мэра, на общую сумму более 300 тысяч рублей.

С апреля 2016 года мужчина избран мэром муниципального образования «Балаганский район», говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской области. Расследование продолжается.

Добавим, по данным официального сайта администрации Балаганского района, мэром муниципального образования в настоящее время является Михаил Кибанов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Надежда Жукова, возглавлявшая Балаганский район с октября 2005 года, досрочно сложила свои полномочия в связи с выходом на пенсию в январе текущего года. Заявление об увольнении она подписала 30 декабря 2015 года.