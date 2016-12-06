Ярославль, 6 декабря, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов намерен решить проблемы регионального здравоохранения. В числе основных — запись к специалистам и кадровый дефицит, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов в больнице им. Соловьева

Как следует из официальной информации правительства, изменения, необходимые в сфере здравоохранения, акцентировал Президент в послании Федеральному собранию. Первоочередной задачей Дмитрий Миронов считает укрепление системы амбулаторно-клинической помощи в регионе.

«Сейчас необходимо нацелиться на оптимизацию первичного звена, избавиться от многомесячных очередей к специалистам, решить кадровую проблему», — подчеркнул глава Ярославской области.

По данным регионального департамента здравоохранения и фармации, очереди на запись к специалистам остаются в числе основных проблем, требующих незамедлительного решения. В некоторых медицинских учреждениях людям приходится ждать порядка двух месяцев. Другой стороной этого вопроса является дефицит кадров. В настоящее время в регионе вакантны 271 врачебная должность, 331 должность медицинской сестры, 25 мест в фельдшерско-акушерских пунктах. Крайне востребованными остаются врачи общей практики и узких специальностей. Почти 20% участковых врачей и педиатров — в возрасте старше 50 лет.

Актуален сегодня и вопрос размещения медицинских учреждений. Поликлиники, как правило, расположены на первых этажах жилых домов, и проектная мощность таких помещений не удовлетворяет имеющуюся потребность. Так, детская поликлиника №5 в Ярославле рассчитана на 500 посещений в день, а фактически учреждение принимает в два раза больше пациентов.

Департамент здравоохранения уже разработал ряд мероприятий по развитию первичной медико-санитарной помощи в поликлинике №2 и детской поликлинике №5. Работа каждой проанализирована на предмет выявления основных проблем, и по каждой поликлинике сформированы рабочие группы с участием сотрудников медицинских организаций, департамента здравоохранения, а также Ярославского государственного медицинского университета.