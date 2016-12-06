Москва, 6 декабря, 2016, 11:16 — ИА Регнум. На проведение выборов в Госдуму VII созыва, которые прошли в сентябре, было потрачено 10,3 млрд рублей из федерального бюджета, говорится в отчете ЦИК.

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Всего же на подготовку и проведение выборов было выделено почти 10,91 млрд рублей.

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября по смешанной системе — 225 мандатов были распределены между кандидатами партий, еще 225 получили одномандатники.

По итогам выборов «Единая Россия» получила 343 мандата, КПРФ — 42 мандата, ЛДПР — 39 и «Справедливая Россия» — 23. Кроме того, в Госдуму по одномандатным округам прошли лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов и самовыдвиженец Владислав Резник.