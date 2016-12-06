Ярославль, 6 декабря, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Централизация полномочий по благоустройству на уровне региона позволит сделать Ярославскую область более чистой и эстетически привлекательной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Как сообщало ранее ИА REGNUM, врио губернатора Дмитрий Миронов внес в региональное заксобрание пакет законопроектов о передаче полномочий в сфере благоустройства с уровня местной власти на уровень региональной.

ИА REGNUM Уборка в Ярославле

«Централизация полномочий по благоустройству направлена на выстраивание единого подхода к поддержанию чистоты и надлежащего технического, санитарного и эстетического состоянии территории муниципальных образований, уборке придомовых территорий, обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного облика населенных пунктов», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.

При этом в региональном правительстве пояснили, что и муниципальные власти продолжат заниматься благоустройством.

«За поселениями и городскими округами сохраняется полномочие по организации благоустройства их территории (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.

Соответственно, региональные власти будут контролировать не муниципальную землю, а государственную и частную территорию. В крупных городах частная территория — это прежде всего придомовая территория многоквартирных домов. Сейчас она находится в зоне ответственности управляющих компаний. Именно к работе управляющих компаний зимой жители городов предъявляют наибольшие претензии: дворы убираются значительно хуже улиц. В случае принятия пакета законов штрафовать за плохую уборку будет новый областной орган — инспекция административно-технического надзора.

Ее штат не будет большим. Всю область с населением 1,2 млн человек предполагается охватить 22 инспекторами. Инспекторы будут работать в каждом из 19 муниципальных районов и городских округов.

«На территории области будут функционировать 4 межрайонных отдела административно-технического надзора. Наиболее крупным по численности будет подразделение, объединяющее город Ярославль, Ярославский, Некрасовский, Гаврилов-Ямский и Тутаевский районы, которое будет представлено сотрудниками из 7 человек. Предполагается, что самая большая нагрузка ляжет именно на это подразделение. Все инспекторы на местах будут вести активную работу по выявлению нарушений и составлению протоколов, руководители межрайонных отделов будут организовывать ведение административного делопроизводства, выписывать постановления по делам об административных правонарушениях и контролировать их исполнение», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.