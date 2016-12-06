Киев, 6 декабря, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Киев обеспечил финансирование конкурса «Евровидение», который пройдет на Украине в 2017 году. Об этом в своем Facebook написал министр финансов страны Александр Данилюк.

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По его словам, информация СМИ о том, что из-за проблем с финансированием место проведения конкурса может быть перенесено, не соответствует действительности.

«Правительство сделало все необходимое для обеспечения полного финансирования мероприятия: выделены 430 млн гривен ($17,2 млн) гарантий», — написал министр. Он добавил, что в бюджете Украины на 2017 год предусмотрено на песенный конкурс еще 455,7 млн гривен ($17,4 млн).

При этом Киев получил как победитель конкурса в 2016 году 50 млн гривен ($1,9 млн), еще 150 млн гривен ($5,7 млн) он получит в 2017 году. Таким образом, заключил Данилюк, все обязательства Украины по финансированию Евровидения выполнены.

«Необходимую подготовку обеспечивает оргкомитет во главе с министром культуры Евгением Нищуком», — заключил Данилюк.

В финале «Евровидения-2016» победу одержала украинская певица Джамала. Она спела песню о выселении крымских татар в 1944 году, чем вызвала ряд претензий в политизированности.

Напомним, 3 декабря о возможном переносе места проведения конкурса сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники. По данным издания, идут переговоры о проведении «Евровидения» в Москве — российский участник Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе 2016 года.

В ноябре о возможном переносе сообщил исполняющий обязанности генерального директора Национальной телерадиокомпании (НТРК) Александр Харебин. По его словам, ряд украинских чиновников относятся пренебрежительно к конкурсу, и провести его не позволяет «несовершенство» законодательства Украины.