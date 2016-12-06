Ставрополь, 6 декабря, 2016, 11:05 — ИА Регнум.



WaltiGoehner Мусор

Улицы крупного промышленного города Ставропольского края — Невинномысска — превратились в мусорные свалки. Жители более 60 многоквартирных домов стали заложниками сложного финансового положения управляющей компании. Это при том, что весь жилой фонд Невинномысска насчитывает немногим более 400 домов.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старшая по дому одной из многоподъездных девятиэтажек по улице Калинина Тамара Винокурова, управляющая компания ООО «ГУК №4», на балансе у которой десятки домов, испытывая финансовые трудности, не расплатилась вовремя с организацией по вывозу мусора, в результате чего мусор просто перестали вывозить.

«В моем доме 252 квартиры. Люди вынуждены задыхаться от мусора, который скопился у подъездов. У каждого из них стоит по 10 мешков», — рассказала собеседница агентства.

Старшая по дому добавила, что с управляющей компанией с некоторых пор практически отсутствует обратная связь. Люди исправно платят деньги за коммунальные услуги, но не могут добиться того, чтобы дом приводился в порядок.

Уборщики и дворники несколько месяцев не получают оплату своего труда, в доме в наступившие морозы не закрываются поврежденные оконные проемы, открыты «продухи» в подвальные помещения. Жильцы дома обращаются в компанию с тем, чтобы исправить положение, но обратной реакции нет.

С 19 ноября город утопает в мусоре

Последней каплей стали проблемы с вывозом мусора: «С ноября несколько дней мусор не вывозился вовсе и скопился в большом количестве у подъездов. Затем мусоровозы стали освобождать контейнеры, но водители наотрез отказываются принимать мешки, в которые собран старый мусор. Их десятки у подъездов, и они не вмещаются в контейнеры. Сейчас они стоят у подъездов и травят жителей домов», — рассказала Винокурова.

Проблемы с вывозом мусора в городе начались 19 ноября, сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска. Причина в том, что управляющая компания ООО «ГУК №4», на балансе которой находятся 62 многоквартирных дома, испытывает финансовые трудности и не смогла вовремя расплатиться с компанией по вывозу мусора.

С 1 декабря УК заключила новый договор с другой организацией, осуществляющей вывоз бытового мусора, и мусор начали убирать. Но проблемы остаются со старым мусором.

«Компанию привлекли к административной ответственности и дали неделю на вывоз мусора», — сообщил представитель администрации.

Компании дали неделю на вывоз мусора из города

Сотрудник управления ЖКХ города добавила, что управление взяло ситуацию под контроль, и в конце недели планируется проведение проверки того, как идет уборка мусора.

Что касается сложностей компании, то о процедуре банкротства речи пока не идет. Вместе с тем дома уходят в другие управляющие компании. Если раньше на балансе организации числилось порядка 80 домов, то сегодня немногим более 60. Ряд домов уже принял решение об уходе в другие УК с декабря или нового года.

«Жители домов сами вправе решать, к какой управляющей компании относиться. В городе 17 УК», — отметила представитель администрации.

В самой компании ИА REGNUM получить комментарии не удалось, телефоны не отвечают.

Под контроль взяли ситуацию и в министерстве ЖКХ Ставропольского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.