Москва, 6 декабря, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Brent обновила максимумы с августа 2015 года и настроена на пробой 55,00 долл./баррель, чему способствуют позитивные ожидания рынка в отношении встречи нефтедобытчиков в Вене, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Richard Masoner Добыча нефти

«Заседание стран, не входящих в картель, назначено на 10 декабря, и в список входят 14 стран. Пока неизвестно, прибудут ли они все, и готовы ли пойти на сокращение, однако рынок уже растет на понимании, что шансы есть. Однако надо внимательно следить за любыми комментариями как со стороны участников, так и со стороны ОПЕК. Картель требует сокращения на 600 тыс. баррель в день, и Россия готова урезать половину из этого, так что пока цели вполне достижимы», — пояснила Афанасьева.

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«Осознание этого рынком может двинуть Brent выше 55,00 долл./баррель с ближайшей целью на отметке 57,40. Однако надо быть осторожным: ближе к самому заседанию начнется массовая фиксация прибыли, и цены вполне могут уйти обратно ниже $55», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 декабря, мировые цены на нефть снижаются в рамках коррекции после достижения 5 декабря максимальных отметок с июля 2015 года — 55 долларов за баррель. Так, по состоянию на 08:25 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,78%, до $54,51 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшалась на 0,98%, до $51,28.