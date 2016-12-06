Чанша, Китай, 6 декабря, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Правоохранительные органы провинции Хунань сообщили о задержании гражданина КНР, подозреваемого в тройном убийстве, совершенном 23 года назад. В настоящий момент мужчина дает свои показания. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит высшая мера наказания.

Lipetsk.ru Судья

Подозреваемый был задержан в Гуанси-Чжуанском автономном районе после того, как в полицию поступило анонимное обращение о подозрительном человеке, проживающем в городском округе Лянцин. Сотрудники полиции установили, что документы «подозрительного» гражданина являются поддельными, пишет «Наньцзао жибао».

В ходе проверки было установлено, что задержанный проживал в одном из сел провинции Хунань, однако в 1994 г. мужчина переехал и сменил документы сразу после того, как в его поселке было совершено тройное убийство.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, летом 2016 г. сотрудники правоохранительных органов провинции Хэйлунцзян задержали мужчину, обвиняемого в совершении преступления 22-летней давности.